الهيئة العامة للعقار تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار “EXPO REAL” بميونخ

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اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار “EXPO REAL”، الذي أُقيم بمدينة ميونخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة (4 – 6 أكتوبر 2023).

واستعرضت “الهيئة” خلال مشاركتها أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي تُعد من أهم الممكنات والمحفزات لرفع جاذبية الاستثمارات العقارية في المملكة، كما التقت قادة وصنَّاع العقارات من مختلف الدول المشاركة في المعرض، وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية العقارية، واستعراض أهم التجارب في التنظيمات العقارية، ورفع الوعي لدى المستثمرين بتشريعات القطاع العقاري، ودور الأنظمة واللوائح في تطويره ورفع موثوقيته وجاذبيته الاستثمارية.

كما استعرضت خلال المشاركة في الاجتماعات وورش العمل المقامة ضمن فعاليات المعرض, تجاربها في تنظيم القطاع الإيجاري، ونظام البيع على الخارطة، وجهودها في السجل العقاري، إضافةً إلى تعريف الممارسين بنظام الوساطة العقارية، والذي يُعد من التنظيمات ذات الاهتمام الدولي في القطاع العقاري.

وخلال فعاليات المعرض؛ التقى وفد “الهيئة” برئاسة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن سعود الحماد, عدداً من الجهات المعنية بالسجل العقاري والتنظيمات العقارية الألمانية، من ضمنهم, رئيس وزارة العدل البافاري الدكتور توماس إيرمر، وهارالد ويلش من المحكمة الجزائية، ورئيس الغرفة التجارية بميونخ (IHK) فريتش والوفد المرافق له.

وتأتي مشاركة “الهيئة” في المعارض والمؤتمرات العقارية تحقيقًا لرؤيتها، وتنفيذًا لدورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع، ورفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين فيه.