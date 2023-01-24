الهيئة العامة للعقار تشارك بجناح في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص”

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برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والشركات الاستثمارية والعقارية، تشارك الهيئة العامة للعقار في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بنسخته الثانية المنعقد في الرياض.

ويهدف الملتقى إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات والجهات الحكومية، وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال تحفيز واستقطاب استثمارات رأسمالية محلية وخارجية للإسهام في رفع جود الحياة في مدن ومناطق السعودية وفقاً لرؤية2030.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن أدوارها في التعريف والتوعية بنظام ولائحة الوساطة العقارية و التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي وامتداداً لجهودها الرامية في نشر وزيادة الوعي بأنظمة ونشاطات القطاع، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء، والمحافظة على الاستدامة وخدمة الشركاء ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

يذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق نفاذ نظام لائحة الوساطة العقارية لهدف تصحيح وتنظيم أوضاع الممارسين العقاريين العاملين في مجال الوساطة والخدمات العقارية في القطاع، علماً أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع والتي تنتهي ببدء نفاذ الامتثال 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م ، انطلاقاً من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال. ولا يمكن إغفال تعاون الأطراف في تطبيق النظام الجديد، إذ يعد محفزًا لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته وحفظ حقوق المستفيدين.