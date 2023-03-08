الهيئة العامة للعقار تشارك في معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023

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شاركت الهيئة العامة للعقار، كشريك استراتيجي في معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2023، الذي انطلق اليوم الثلاثاء برعاية معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتستعرض “الهيئة” عبر جناحها معلومات عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري مثل نظام الوساطة العقارية، ورخصة فال، وغيرها من المنصات والبرامج التي تُشرف عليها كالمعهد العقاري السعودي، وملكية، وبرنامج مُلاك، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، ومركز التحكيم العقاري، وإيجار، وبوابة العقار الجيومكانية.

وتأتي هذه المشاركة تحقيقًا لرؤية “الهيئة”، وتنفيذًا لدورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع، ورفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين فيه.

ويعد معرض ريستاتيكس العقاري، الذي يُقام سنوياً، الملتقى الأهم لصناع القرار العقاري والإسكاني والاستثماري والتمويلي في المملكة العربية السعودية ويجمع كل المهتمين من أسر وأفراد وقطاعات ومؤسسات تحت سقف واحد.

ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في جهود تنوع مصادر الاستثمار وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات وتوجهاته الحديثة.