الهيئة العامة للعقار: قرابة 49 ألف وحدة مفروزة خلال النصف الأول من 2023م

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أوضحت الهيئة العامة للعقار أن برنامج فرز الوحدات العقارية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوحدات المفروزة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة تجاوزت 25.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، حيث سجّل أكثر من 48,800 وحدة عقارية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد طلبات الفرز بنسبة 30.7%، حيث بلغ عدد الطلبات ما يقارب 7 آلاف طلب خلال النصف الأول من عام 2023 م.

وذكرت أن مدينة جدة تصدرت قائمة الوحدات العقارية المفروزة، حيث بلغ إجمالي الوحدات المفروزة فيها أكثر من 11,400 وحدة، فيما جاءت مدينة الرياض مسجّلةً ما يقارب 9 آلاف وحدة عقارية.

وأشارت الهيئة أنه يمكن لمالك العقار “فرز أو إعادة فرز” العقار أو المجمع العقاري إلى وحدات عقارية مستقلة، لتحديد جميع المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتنظيمها في منصة إلكترونية موحدة تحفظ حقوق جميع المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

كما تؤكد على طالبي الخدمة، مراعاة آلية تقديم الطلبات، وتتمثل في إرفاق المتطلبات كاملةً، والتأكد من نسبة مساحة الوحدة في العقار، بالإضافة إلى إرفاق شهادة تسوية وضع أو مخطط معتمد من الأمانة، والتأكد من عدم وجود اختلاف في مساحات البناء، وتعديل الملاحظات في أسرع وقت، وإعادة إرسال الطلب وإدخاله في مساره الصحيح؛ يرفع وتيرة معالجة الطلبات ويسهل الإجراءات، ما ينعكس إيجاباً على البرنامج ومستفيديه.

وأعلنت الهيئة العامة للعقار عن تعميم خدمة “تقديم طلب فرز إلكتروني” بشكل رسمي على جميع المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة، مما يمكّن مالك العقار أو المطور العقاري من تقديم طلب فرز إلكتروني؛ للحصول على عروض الأسعار من المكاتب الهندسية، أو اختيار المكتب الهندسي مباشرة للرفع المساحي للعقار، وتقديم طلب الفرز، والتعاقد عبر المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية، مشيرة إلى أن برنامج فرز الوحدات العقارية يسهم في تنظيم القطاع العقاري بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية.