الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين تباشر أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن

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كثفت الهيئة العامة بشؤون الحرمين الشريفين، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، أعمال نظافة نظافة وتجفيف صحن المطاف بعد الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة اليوم، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن المصلين والمعتمرين.

وحشدت الهيئة أكثر من 200 مشرف ومراقب و 4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

وأوضحت أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة المصلين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف .