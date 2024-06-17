الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

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تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج و تهيئة جميع الخدمات لهم، من خلال تهيئة المسجد النبوي بمنظومة خدمات متكاملة لتقديمها بأعلى معايير الجودة العالمية لهم من فرش السجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير وكذلك تنظيم الحشود وجاهزية المعارض والمتاحف ومكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم كافة الخدمات وسبل الراحة لهم.

كما تعمل الهيئة على تنظيم حركة الحشود في الممرات والساحات وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات.

ولتوفير بيئة صحية آمنة، تكثف الوكالة جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد بمواد صديقة للبيئة.

كما تقوم الوكالة بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين.

يأتي ذلك ضمن حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي في تقديم منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة.