الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تقدم خدماتها النوعية لذوي الإعاقة في يوم الجمعة

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تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، وتقديم سبل الراحة لهم داخل أرجاء المسجد النبوي من خلال تجهيز المواقع وأنستنها؛ ليتمكنوا من أداء صلاة الجمعة بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وعملت الهيئة على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لهم، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء عباداتهم، كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم، وبإمكان الزائر من ذوي الإعاقة التوجه إلى بوابة ٥ و ٦ إلى السطح الغربي لأداة صلاة الجمعة ومشاهدة خطبة الجمعة مترجمة بلغة الإشارة، كما يوجد أكثر من موقع على مداخل أبواب المسجد النبوي.

وتتوفر بالمصليات وسائل مساندة لذوي الإعاقة كالمصاحف بلغة (برايل) وكراسي للصلاة، وعربات مخصصة لتسهيل وصولهم لماء زمزم .كما توفر الهيئة خدمة التنقل بعربات الجولف لتسهيل حركتهم داخل ساحات المسجد النبوي، وكراسي متحركة لتنقلهم داخل المسجد النبوي وفي ساحاته.