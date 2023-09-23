الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشارك في ثلاثة معارض بمناسبة اليوم الوطني الـ93

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تشارك الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في ثلاثة معارض مختلفة تستعرض جهود المملكة العربية السعودية وإنجازاتها في خدمة ضيوف الرحمن؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وتشمل المعارض الثلاثة، معرض الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن فعاليات اليوم الوطني بالغرفة التجارية بمكة المكرمة والذي يقام أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 م حتى 12 ص، ومعرض الحرس الملكي بالمنطقة الغربية والمقام في رئاسة الحرس الملكي بجدة أيام السبت والأحد والاثنين من 4 م وحتى 11 م، ومعرض فعاليات اليوم الوطني لوزارة الحج والعمرة بمقر وزارة الحج والعمرة يوم الاثنين 9 ص.

وستشارك الهيئة في المعارض بركن كسوة الكعبة المشرفة، الذي يتيح للزوار فرصة المشاركة في حياكة كسوة الكعبة المشرفة كما يحتوي الركن على عدد من المعروضات القيمة مثل أطايب الكعبة المشرفة وأدوات غسلها، وركن المعارض الافتراضية والذي يتيح للزوار تجربة تقنية VR والواقع المعزز ومعرفة الخدمات الموجودة بالحرمين الشريفين، وركن الطفل والذي يتيح للزائر الصغير التعرف على معرض عمارة الحرمين وأبرز المعروضات القيمة.

وتدعو الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى حضور هذه المعارض التثقيفية والتفاعلية، والاستفادة من المعلومات والمواد التي تقدمها، والتعرف على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والجهات المشاركة في خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.