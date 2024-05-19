الهيئة العامة للمنافسة تعقد لقاءات تعريفية لنشر ثقافة المنافسة وتعزيز الوعي لدى الطلاب

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عقدت الهيئة العامة للمنافسة لقاءين تعريفيين بعنوان “نظام المنافسة وبرامج وخدمات الهيئة” بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان في مدينة الرياض، وجامعة الملك فيصل في مدينة الأحساء.

وهدفَ اللقاءان إلى نشر ثقافة المنافسة بين الطلاب لتعزيز الوعي، وإثراء المعرفة المتخصصة، كما تناول اللقاء شرح حول أهمية تطبيق نظام المنافسة؛ ودوره في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية.

كما تطرّق اللقاءان إلى التعريف ببرامج الاستدامة والتصحيح، إضافة إلى التركز الاقتصادي وأنواعه ومنهجية وإجراءات دراسة طلب التركز الاقتصادي.

يذكر أن الهيئة تشرف على تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بهدف تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتشجيع الابتكار.