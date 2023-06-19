الهيئة العامة للنقل: ارتفاع معدل الامتثال العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 92% خلال أسبوع

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أجرت الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال المدة من 29-20 ذي القعدة 1444هـ أكثر من (60) ألف عملية فحص لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من (15) ألف مخالفة، مع ارتفاع معدل الامتثال إلى 92% مقارنة ببداية الأسبوع الماضي 88%.

وتَنَوَّعَتْ هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كوضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة، وعدم الحصول على بطاقة سائق، وبطاقة التشغيل للمركبة، إضافة إلى عدم وجود وثيقة نقل لشاحنات نقل البضائع، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها.

وأَوْضَحَتِ الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان تقديم خِدمَاتِ النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

وتواصلُ الهيئةُ مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.