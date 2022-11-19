الهيئة العامة للنقل تؤكد أهمية حجز الرحلات لخدمات النقل الترددي بمنفذ سلوى والحضور قبل الموعد بخمس ساعات

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وفرت الهيئة العامة للنقل خدمات النقل الترددي بالحافلات للمشجعين في منفذ سلوى على الحدود مع دولة قطر الشقيقة، للمسافرين برًا، عبر أسطول من الحافلات يضم 55 حافلة سعة 49 راكباً، وذلك تزامنًا مع انطلاق كأس العالم في قطر.

وتهدف هذه الخدمة من تمكين وتسهيل تنقل المسافرين من المنفذ السعودي إلى المنفذ القطري -أبو سمرة-، في رحلات ترددية على مدار الساعة، ويشترط لاستخدام حافلات النقل الترددي في منفذ سلوى، الحجز المسبق عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمات، كما تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات في منفذ سلوى مقسمة إلى منطقتين: المواقف لفترات قصيرة، بحيث لا تتجاوز مدة السماح فيها أكثر من 24 ساعة، والمواقف لفترات طويلة وتمتد فيها فترة السماح بالوقوف بحد أقصى 96 ساعة ( 4 ) أيام فقط، وتستوعب المنطقة المخصصة للمواقف بالمنفذ 3500 سيارة.

في حين توفر الهيئة خدمات النقل الترددي في المدن الرئيسة في المملكة: “الرياض، جدة، الدمام”، لنقل المشجعين من المواقع المخصصة لهذه الخدمات داخل المدن، وإيصالهم إلى المطارات، وبما يضمن سرعة وسهولة وصولهم دون الحاجة إلى استخدام منطقة المواقف في هذه المطارات أو البحث عن وسائل أخرى، ويصل إجمالي الحافلات في خدمات النقل الترددي في المدن 124 حافلة، تعمل على مدار الساعة، وتُتاح هذه الخدمات للمسافرين بشكل مباشر دون الحاجة إلى الحجز المسبق.

ولإتاحة المزيد من خيارات التنقل للراغبين حضور مباريات المونديال في العاصمة القطرية الدوحة، توفر الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة سابتكو رحلات تجارية ومباشرة من مدينة الأحساء إلى منفذ سلوى وبعدد 10 رحلات يوميًا.

كما تؤكد الهيئة على المسافر عن طريق المنافذ البرية بأهمية الالتزام بإحضار الوثائق المطلوبة كجواز سفر ساري المفعول وبطاقة هيا، وتأشيرة الخروج والعودة سارية للمقيمين، وللمزيد يمكن للمشجعين زيارة صفحة حاضرين للاطلاع على جميع التفاصيل والمعلومات، كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على (911).

وللحجز لخدمات النقل الترددي في منفذ سلوى يمكن للمسافرين زيارة الموقع الإلكتروني لهذه الخدمة عبر الرابط: https://collection.saptco.com.sa/woldcupserv، ولحجز خدمات النقل بالحافلات للرحلات التجارية المباشرة من مدينة الأحساء إلى منفذ سلوى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة: https://www.saptco.com.sa/Mobile.aspx.