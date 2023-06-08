الهيئة العامة للنقل تختتم مشاركتها بقمة النقل العالمية UITP في برشلونة

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اختتمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها في معرض ومؤتمر قمة النقل العالمية UITP ببرشلونة الإسبانية، تحت عنوان “ضوء المدينة الساطع – Bright light of the city”، بحضور أكثر من 900 زائر لجناح الهيئة في المعرض المصاحب المقام خلال الفترة من 4 – 7 يونيو الحالي.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أبرز خدماتها وحلولها التقنية، إضافة إلى إنجازاتها المتحققة خلال عام 2022 في قطاع النقل العام وآثارها، عبر استحادث أفضل حلول التنقل والوسائل.

وأبرزت تجربة النقل بالحافلات في مونديال قطر بين منفذي سلوى وأبو سمرة، والذي أثمر عن نقل أكثر من 400 ألف مشجع، كما سلطت الهيئة الضوء على أبرز تقنيات النقل الحديثة المستخدمة في المملكة كتقنية الحافلات ذاتية القيادة.

وقد شهد حفل الافتتاح انعقادًا للجمعية العمومية للاتحاد، جرى فيها مناقشة عددٍ من الموضوعات منها اعتماد محضر ونتائج الجمعية العمومية لعام 2022، وميزانية عام 2023 وخطة عملها، إضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد لعامي 2023 – 2025، إلى جانب تكريم خريجي دبلوم مدراء النقل العام، الذي ضم منسوبي الهيئة المهندس فهد باسليم، والمهندس خالد التميمي، والمهندس عمر العقل.

وشهد المعرض مشاركة مدير عام الإدارة العامة لدراسات واقتصاديات النقل الدكتور ريان الحازمي في ورشة عمل تقديمية إلى جانب 300 متحدث عبر 85 جلسة حوارية، للحديث عن أبرز التقنيات الحديثة، وفرص تطوير قطاع النقل العام في المملكة، وطرق تبنيها عن طريق عمل التجارب المختلفة، وذلك من أجل السعي لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن معرض الاتحاد الدولي للمواصلات العامة UITP يقام كل أربع سنوات، ويعد من أكبر المعارض على مستوى قطاع النقل العام في العالم، ويجمع نخبة من المهنيين والمهتمين في القطاع، بهدف بحث فرص الابتكار وتبادل الأفكار.