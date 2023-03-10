الهيئة العامة للنقل تشارك في المؤتمر العالمي للقطارات فائقة السرعة UIC

المناطق_واس

شاركت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر القطارات فائقة السرعة (UIC)، المقام حالياً في نسخته الحادية عشرة في مراكش بمملكة المغرب، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري.

واطلع وفد الهيئة خلال مشاركته في المؤتمر على أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في القطارات الحديثة وفائقة السرعة.

كما جرىت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الأهمية بصناعة النقل السككي على مستوى دول العالم في الجلسات وورش العمل على هامش المؤتمر، الذي يأتي بتنظيم من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، ويحضره أكثر من 1500 زائر، وكذلك معظم الشركات العالمية المتخصصة في تقنية القطارات فائقة السرعة.

ويُنَظَّمُ مؤتمرُ القطارات فائقة السرعة (UIC) الاتحاد الدولي للسكك الحديدية كل سنتين، حيث انطلق المؤتمر بنسخته الأولى في عام 1992م، ليواصل المؤتمر حضوره على الساحة الدولية وبملفات غاية في الأهمية في هذا القطاع الحيوي، كما أسهم المؤتمر في إيجاد الحلول للكثير من التحديات التي واجهت صناعة النقل بالخطوط الحديدية.