الهيئة العامة للنقل تشارك في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية غدا

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تشارك الهيئة العامة للنقل في أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحت شعار “نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري”، بفندق الفورسيزونز في مدينة الرياض غدا ، والذي يرعاه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتهدف هيئة النقل من خلال جناح تستعرض فيه أبرز إنجازاتها وحلولها التقنية في تطوير الخدمات اللوجستية من خلال قطاعات النقل البري والبحري والسككي، ويتضمن ذلك تطوير المنصة اللوجستية الموحدة (لوجستي) التي توفر أكثر من 70 خدمة إلكترونية بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة Logisti.sa، كما تتضمن إنجازات الهيئة في تطوير القطاع اللوجستي إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية SAL التي تُعنى بصناعة الكفاءات الوطنية وتأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى أهم المشاريع والمبادرات في قطاعات النقل المختلفة، والتي تشمل مبادرة استخدام الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود، وتحقيق معايير السلامة العامة، وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

ومن أبرز الحلول التقنية التي تستعرضها الهيئة مبادرة آلية عبور ودخول الشاحنات للمدن خلال أوقات المنع بحجز مواعيد مسبقة ومسارات محددة عبر بوابة نقل الإلكترونية لتسهيل حركة الشاحنات وعدم تكدسها على مداخل المدن الرئيسة، إضافة إلى وثيقة النقل الإلكترونية والتي طُبقت على الشاحنات المحلية والدولية؛ وتهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز أمن وسلامة عمليات النقل.

يذكر أن المؤتمر يعد منصة لتجمع صناع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ونقطة التقاء قادة القطاعات المستهدفة؛ لاحتوائه على العديد من الندوات والاجتماعات وورش العمل ومسابقة التنافس اللوجستي والأنشطة المصاحبة، كما يعد المعرض المصاحب فرصة مثالية للالتقاء بالعملاء وتطوير الأعمال من خلال عرض الحلول والمنتجات والخدمات بأساليب عرض مميزة لنخبة من الشركات والهيئات والمنظﻤﺎت المحلية والدولية ومزودي الخدمات.