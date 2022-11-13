الهيئة العامة للنقل تطلق مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن إطلاق مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، حيث سيدرب المتقدمون والمستهدفون في هذه المبادرة عبر برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

وتأتي هذه المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لاسيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها في المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيمًا لكفاءة القطاع الخاص.

كما تهدف مبادرة التوطين إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، وتشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام، من خلال الرابط التالي (https://forms.office.com/r/n922yKkVD1).