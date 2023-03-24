الهيئة العامة للنقل تطلق 30 مبادرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية

المناطق-واس

دشن معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح مبادرات الهيئة ومشروعاتها في جانب المسؤولية الاجتماعية، وذلك تزامنًا مع يوم المسؤولية في المملكة، والذي يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بأن يكون 23 من شهر مارس من كل عام، حيث أطلقت الهيئة 30 مبادرة في عدد من المجالات كإفطار صائم ورعاية الأيتام، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي في مدينة الرياض من خلال زراعة أكثر من 500 شتلة، إضافةً إلى العديد من المبادرات الأخرى، وذلك بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية، إضافةً لشركاء الهيئة من القطاع الخاص.

وتأتي هذه المبادرات في جانب المسؤولية الاجتماعية بهدف رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لشركات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في تفعيل دوره بهذا اليوم، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات في المسؤولية الاجتماعية، وتفعيل دور الهيئة في تثقيف المجتمع بيوم المسؤولية الاجتماعية.