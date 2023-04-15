الهيئة العامة للنقل تعتمد برنامج مهندس بحري ثاني وكبير مهندسين بحريين

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اعتمدت الهيئة العامة للنقل برنامج إعداد مهندس بحري ثاني وكبير مهندسين بحريين بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو السعودية بعد التدقيق على البرنامج التدريبي واستيفاءه للاشتراطات الفنية ومعايير المنظمة الدولية البحرية (STCW) لعام 1978م وتعديلاتها.

وسيسهم هذا البرنامج وبإشراف ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للنقل بتأهيل الدفعة الأولى من الكفاءات الوطنية بالمملكة كمهندسين بحريين بالمستوى الإداري وذلك على مستوى المملكة.

ويُعد انطلاق هذا البرنامج النوعي للكفاءات في القطاع البحري رافدًا للقوى الوطنية القيادية العاملة بالمجال البحري وداعم للاستراتيجية الوطنية للنقل البحري، ويمتد البرنامج التدريبي المكثف لمدة 33 أسبوعاً تدريبيًا كأحد المتطلبات الأساسية للخضوع لاختبارات الكفاءة التحريرية والشفهية التي تقيمها الهيئة العامة للنقل، من أجل الحصول على رخصة الكفاءة كضابط مهندس ثاني أو كبير مهندسين بحريين، ويكتسب المتدرب خلال هذا البرنامج المكثف ومادته العلمية العديد من المهارات الإدارية في الهندسة البحرية ودعم قيادة السفن التجارية بالتجهيزات الهندسية والصيانة اللازمة من خلال فروعها الأساسية الأربعة والمحددة من ضمن اللائحة الدولية وبما يتوافق مع متطلبات الـ STCW وبإجمالي عدد 968 ساعةً تدريبية (نظرية وعملية).

وعند إتمام المتدرب للبرنامج وتحقيقه لكافة متطلباته واجتياز اختبار الكفاءة، تصدر الهيئة العامة للنقل الرخصة البحرية للمتدرب وفقاً للمستوى المهني كضابط مهندس ثاني أو كبير مهندسين بحريين، حيث تُعد رخصة ضابط مهندس ثاني وكبير مهندسين بحريين من الرخص المهنية الإدارية النادرة بمجال هندسة السفن البحرية بالمملكة، وأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتوطين القطاع البحري بالكوادر السعودية المؤهلة تأهيلاً مهنياً رفيعاً وبأعلى المعايير.

وتسعى الهيئة من خلال هذه البرامج المهنية والتي تقوم بالإشراف عليها واعتمادها؛ بمتابعة تأهيل الكوادر الوطنية تأهيلاً مميزاً من خلال البرامج المقامة بالمعاهد البحرية بالمملكة وفقاً لأعلى معايير الجودة في التدريب المهني بالقطاع البحري بالمملكة.