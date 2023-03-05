الهيئة العامة للنقل تُنفّذ أكثر من 160 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال فبراير الماضي

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نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر فبراير، نتج عنها (159,410) عمليات فحص في أنشطة النقل البري، منها (156,739) عملية فحص لمركبات النقل، و(665) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (2,006) زيارات، كما نفذت الفرق الرقابية (1,874) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و (19) زيارة لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (30,185) مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي (9,241) مخالفة، بينما سجلت الفرق (72) مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر فبراير (86%) بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (96%)، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال (100%).

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص، والأجرة ”منشآت“، والأجرة ”عام“ وأجرة المطار.

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر فبراير، حيث بلغت (11,871) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (11,422) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (8,707) مخالفات، فيما سجلت المدينة المنورة (1,570) مخالفة.