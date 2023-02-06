الهيئة العامة للنقل تُنفّذ أكثر من 200 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال يناير 2023

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نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال، وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر يناير، نتج عنها (198,408) عمليات فحص في أنشطة النقل البري، منها (195,786) عملية فحص لمركبات النقل، و(796) عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1,826) زيارة.

كما نفذت الفرق الرقابية (2,132) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و (7) زيارات لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (38,359) مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي (14,387) مخالفة، بينما سجلت الفرق (52) مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي ديسمبر (90%) بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (97%)، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال (100%).

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وسجل نشاط الأجرة ”منشآت“ أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار ”أفراد“، والنقل التعليمي والمختص.

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر يناير، حيث بلغت (15,352) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (11,729) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (4,550) مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة (1,872) مخالفة.