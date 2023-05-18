الهيئة العامَّة للمعارض والمؤتمرات تُوقِّع اتفاقيَّة تعاون مع جامعة أمِّ القُرى

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وقّعت الهيئة العامَّة للمعارض والمؤتمرات اتِّفاقيَّة تعاون مع جامعة أمِّ القُرى بهدف تعزيز أوجه التَّعاون في المجالات التَّدريبيَّة والتَّأهيليَّة والخدمات الاستشاريَّة.

ومثَّل الهيئة العامَّة للمعارض والمؤتمرات مدير الإدارة الإستراتيجيَّة محمد بن حمود العبدلي، بينما مثّل جامعة أمِّ القرى عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة الدكتور محمد بن نايف الشريف.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون لتطوير البرامج التدريبيَّة والتعليميَّة المتخصِّصة في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشاريَّة في القطاع، وذلك وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

كما نصَّت مذكِّرة التَّفاهم على التَّعاون في تقديم التَّدريب الميداني المحلي والدَّولي، بالتَّعاون مع أهم مراكز ومنظمي المعارض والمؤتمرات، والحثّ على إقامة لقاءات تثقيفيَّة وحواريَّة تثري الخدمات الاستشاريَّة في مجال المعارض والفعاليات، واستقطاب المعارض الدَّوليَّة ذات الأهميَّة والأهداف المتماشية مع رؤية السُّعوديَّة 2030.