الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظيفة (مساعد/ة إداري) للرجال والنساء حملة البكالوريوس عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل على النحو التالي:
الشروط:
– يجب أن يكون المتقدم/ة حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة سنة واحدة.
– تشغيل جميع أنواع المعدات المكتبية الحديثة.
– معالجة الكلمات بمساعدة الحاسب الألي وتطبيقات مستكشف الأنترنت وتطبيقات ميكروسوفت.
– القدرة على الطباعة على الحاسب الآلي بأقل سرعة.
– يجب أن يكون قادراً على قراءة وكتابة اللغة الإنجليزية والتحدث بها.
المميزات:
– راتب أساسي
– بدل مواصلات
– بدل سكن
– التدريب والتعليم والتطوير المستمر.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الأربعاء 1445/7/5هـ