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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 فبراير 2023 - 9:22 صباحًا

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مطوّر رئيسي (جافا).
– حارس أمن.
– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات.
– أخصائي دعم فني.
– فني مرحلات كهربائية.
– مفتش ميدان.
– مسؤول النظام.
– منسق مندوب علاقات عامة.
– مُساعد إداري.
– إداري أنظمة.

أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 فبراير 2023 - 9:22 صباحًا
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