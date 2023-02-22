الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مطوّر رئيسي (جافا).
– حارس أمن.
– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات.
– أخصائي دعم فني.
– فني مرحلات كهربائية.
– مفتش ميدان.
– مسؤول النظام.
– منسق مندوب علاقات عامة.
– مُساعد إداري.
– إداري أنظمة.
أماكن العمل:
– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.
نبذة عن البرنامج:
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.