الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– مهندس ميداني أول – عدد 1 – للجنسين – ينبع

– مساعد – عدد 3 – للرجال – الجبيل

– مسؤول النظام – عدد 1 – للجنسين – ينبع

المؤهلات المطلوبة:

– الكفاءة

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

الرواتب:

الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 9,000 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا