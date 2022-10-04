الهيئة الملكية بالعلا تطرح 70 وظيفة للمواطنين بمختلف التخصصات

المناطق_الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن توفر أكثر من “70” وظيفة للمواطنين في مختلف التخصصات “الإدارية والتقنية والهندسية” وغيرها، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- وظيفة قيادة المحتوى التراثي.
2- وظيفة مدير عمليات حفظ التراث.
3- وظيفة مدير منتج أول.
4- وظيفة مدير طبيب بيطري.
5- الوظيفة الرئيسية لتحليل الأعمال.
6- وظيفة مهندس تصميم مبتدئ.
7- وظيفة قيادة المدينة الذكية.
8- مساعد تنفيذي (4 وظائف).
9- مدير النقل.
10- مدير مراكز الزوار.
11- مدير التجربة السياحية.
12- مدير الانتاج.
13- تنفيذي عمليات أول.
14- رئيس عمليات الإنتاج.
15- مدير الأصول الرقمية.
16- اخصائي محتوى.
17- اخصائي برنامج.
18- اخصائي اتصالات تسويقية.
19- مسؤول أول لتحليل البيانات والإحصاء.
20- محلل بيانات.
21- مدير تسويق الأحداث.
22- مدير العلامة التجارية للشركات.
23- أخصائي عمليات التذاكر.
24- مسئول أول ضمان الجودة.
25- مدير تنفيذي للاتصالات التسويقية.
26- مستشار عمليات الإعلام والاتصالات.
27- مدير تجربة السفر.
28- مدير تسويق.
29- مدير مركز الاتصال.
30- مدير تخطيط الأحداث وإعداد التقارير.
31- مدير شراكات العلامات التجارية.
32- مدير التسويق والعلاقات العامة والاتصالات.
33- اخصائي تسويق الكتروني.
34- أخصائي أول تحليلات البيانات.
35- أخصائي دعم العمليات.
36- أخصائي أول للحوكمة والرقابة.
37- أخصائي أول تصميم التخطيط العمراني.
38- أخصائي أول الامتثال للاستدامة البيئية.
39- مدير تنظيمي.
40- مدير المشروع.
41- أخصائي جذب المواهب.
42- مهندس تصميم.
43- وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية
* بالإضافة لأكثر من “40” وظيفة أخرى متنوعة.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف الهيئة الملكية بالعلا عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا ).