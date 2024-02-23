الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم التأسيس

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احتفلت الهيئة الملكية بينبع أمس، بذكرى يوم التأسيس في حديقة المناسبات ضمن فعاليات مهرجان الزهور والحدائق بينبع 2024 ,

وتضمنت الفعاليات عروضًا تراثية متنوعة من بينها استعراضات الأزياء السعودية التقليدية والفنون الشعبية الرائعة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، كما قدم المهرجان دعوة مفتوحة للزوار الذين ارتدوا الزي التراثي السعودي للمشاركة في الفعاليات مجانًا؛ وذلك بهدف الاحتفال بالهوية السعودية الأصيلة.

وتأتي هذه الفعاليات كجزء من الجهود المستمرة للمهرجان في تعزيز الوعي بالتراث الثقافي السعودي، وتعزيز روح الوحدة الوطنية والانتماء للوطن.