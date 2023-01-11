الهيئة الملكية بينبع تحصد الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثالث

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حصدت الهيئة الملكية بينبع، الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثالث، نظير حصولها على أفضل هيئة دعمت دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة للعام 2022 في العالم العربي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، والمقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري بالرياض، تحت شعار “دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة”.

وتهدف الجائزة العربية للتشغيل والصيانة إلى تشجيع الممارسات الصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في البلدان العربية، بهدف رفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال وتشجيع المبادرة والإبداع لدى القطاعين العام والخاص وإظهار وطرح التجارب والتطبيقات الفعالة الناجحة لترسيخ أهمية التشغيل والصيانة، إضافة إلى نشر ثقافة التميز في قطاع التشغيل والصيانة في العالم العربي من خلال قياس مدى التقدم والتطور في أداء الجهات العاملة بقطاع التشغيل والصيانة، ومدى تطبيقها للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات ومساعدة المؤسسات والأفراد على تحسين جودة الأعمال والأداء لديها بصورة مستمرة.

يأتي حصول الهيئة الملكية بمحافظة بنبع على الجائزة في إطار الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للهيئة الملكية لارتقاء مستوى ‫جودة الحياه بمدينة ‫ينبع الصناعية، ومواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠.