الهيئة الملكية بينبع تحصد جائزة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في الوطن العربي

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حصدت الهيئة الملكية بينبع جائزة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في الوطن العربي خلال العام ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق المعايير الرئيسية لجودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية بإطلاق حاضنة العمل التطوعي تحت مسمى مركز التطوع الذي يقوم بتنفيذه مهام حيوية في مجال التنمية الحضارية والتنموية التي وصلت لها مدينة ينبع الصناعية كسائر مدن المملكة.

ويشرف المركز على أكثر من ١٧ فريقاً تطوعياً متخصصاً بقيادة طاقات بشرية شابة للإسهام بأعمال تطوعية في جميع المجالات التنموية بعدد ساعات تطوعية تجاوزت ٢٣٥٠ ساعة خلال عام ٢٠٢٢م.