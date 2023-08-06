الهيئة الملكية بينبع تدشّن فعالية اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي وإطلاق حملة “لنحميها”

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دشّنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” فعالية اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي وإطلاق حملة (لنحميها) بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني والمدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد مشاري بن فيصل الرحيلي.

وتضمنت الفعالية مجموعة من المعلومات التثقيفية والاستشارات والفحوصات الطبية من أجل نشر الوعي حول المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه بين أفراد المجتمع لرفع مستوى جودة الحياة الطبية لقاطني مدينة ينبع الصناعية.