الهيئة الملكية بينبع تدشّن مبادرة “نتطوّع بخبراتنا”

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‎دشّنت الهيئة الملكية بينبع مبادرة “نتطوّع بخبراتنا” ضمن فعاليات المعرض المرئي للتطوّع الذي أقيم بمقر الهيئة، بمشاركة عدد من الفرق التطوّعية.

واستعرضت الفعالية جهود مركز التطوّع والفرق التطوعية بالهيئة، من خلال عروض مرئية وصور، وأبرز البرامج النوعية والمستدامة المقامة في مدينة ينبع الصناعية وخارجها من منطلق المسؤولية الاجتماعية للهيئة الملكية، وكذلك نقل خبرات موظفي الهيئة للمتطوعين، وتحفيزهم للعمل التطوعي, إضافة إلى الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوّع.

وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة بالهيئة الملكية بينبع المهندس هاني عويضة أن ممارسة العمل التطوعي، يشكل قيمة هامة بالغة الأثر في التنمية المستدامة، وفي تطوير مهارات ممارسيه، فضلاً عن تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، وتحفيز المواطنين والمقيمين على المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية، مبيناً أن العمل التطوعي يشكّل فرصة توعية بأهمية الأعمال التطوعية ودورها في خدمة المجتمع، والتشجيع على ذلك، إلى جانب أهمية تقدير الجهود التطوعية التي تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والإنسانية.