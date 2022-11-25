الهيئة الملكية بينبع تقيم ورشة عمل للتعريف بصندوق التنمية الصناعية

أقامت الهيئة الملكية بينبع وبالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ورشة عمل لعرض المنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي بمركز الملك فهد الحضاري (قاعة طيبة).

وقد تضمنت ورشة العمل شروحات تعريفية عن الحوافز والمزايا المقدمة من الصندوق لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تقديم القروض للمشاريع الصناعية، وتوفير العديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة.

كما اشتملت الورشة التي حضرها رواد الأعمال والمهتمين في القطاع الصناعي بمدينة ينبع الصناعية على توضيح للإجراءات والآليات الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة ومنحها المزيد من المرونة في التعامل وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية.