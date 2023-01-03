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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.