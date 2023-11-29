الهيئة الملكية لمحافظة العلا تدشّن مسار الدراجات الهوائية

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تدشين مسار الدراجات الهوائية والذي يمتدّ إلى مسافة 45 كيلو متراً، وذلك ضمن رؤية العلا وإستراتيجية قطاع الرياضة في تطوير مختلف الأنشطة التي تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة ممارسي الرياضات.

وتضمن التدشين سباقاً بمشاركة 200 متسابق بما في ذلك أعضاء نادي دراجين العلا والهواة من أهالي وسكان المحافظة، إضافةً إلى 150 طالباً في مسارات خصصت لتعزيز مهارات الدراجين المبتدئين والمحترفين على حد سواء،بهدف تعزيز الوعي الصحي والرياضي.

وخلال حفل التدشين أعلنت إدارة نادي العلا، توفير أكثر من 1000 دراجة هوائية ستُمنح للمشاركين بعد اجتيازهم لاختبارات القيادة وحصص تعليمية حول إجراءات السلامة على الطرق.

ويمثل المسار، تجربة رياضية وسط البيئة الطبيعية الثقافية، ويأتي امتداداً للامتياز الذي تحظى به محافظة العلا من بيئة متفردة، واستضافتها للأحداث العالمية الرياضية المختلفة التي تدعم ركائز رؤية العلا في تحقيق الاستدامة وخفض التأثيرات على البيئة ومنها استدامة التنقل، وتطوير شبكة متكاملة من المسارات والطرق الخاصة بالدراجات في مختلف مواقع العلا.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير مختلف الرياضات ضمن مستهدفات شاملة لقطاع الرياضة، ومن ذلك استضافة البطولات العالمية ذات الصلة ومنها مسابقة “طواف العلا” الذي ستقام نسخته الجديدة في شهر يناير من العام المقبل، حيث اكتسبت العلا حضوراً عالمياً لهذه السباقات.