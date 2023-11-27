الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشارك في مبادرة “السعودية الخضراء” ومؤتمر “كوب 28”

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تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في النسخة الثالثة من مبادرة السعودية الخضراء، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، والذي سيقام بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وتستعرض الهيئة الملكية أبرز الجهود والمبادرات والبرامج ضمن رؤية العلا وميثاق العلا للاستدامة وإعادة تأهيل النظم البيئية، بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات المناخية في العالم، وتتضمن مشاركة الهيئة الملكية ضمن معرض خاص يستعرض تلك الجهود إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء والمختصين بالهيئة ضمن جلسات حوارية ضمن المواضيع ذات الصلة.

ويقام كلّ من معرض مبادرة السعودية الخضراء ومؤتمر (كوب 28) بالتزامن في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل؛ ويسلط المؤتمر الضوء على الجهود الدولية لإيجاد حلولٍ بيئية مستدامة، بمشاركة دولية واسعة.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تعزيز حضورها وشراكاتها، نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا من خلال الحفاظ على النظم البيئية ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الحياة البرية، وتهدف الهيئة إلى زيادة المساحات الخضراء بالعلا، وتوظيف أفضل الممارسات الدولية لإدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التوازن البيئي، وتطوير شراكات إستراتيجية عالمية تدعم جهودها الميدانية.

وتؤكد رؤية العلا، حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي في المحافظة، التي تُسهم في تعزيز مكانة العلا كونها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية الطبيعية عالميًا، وتنسجم في إعادة التوازن البيئي مع مبادرة “السعودية الخضراء” من خلال تخصيص 50% من مساحة العلا محميات طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافةً إلى زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2035.