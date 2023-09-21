الهيئة الملكية لمحافظة العلا تشارك في المؤتمر العالمي للاستعادة البيئية

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تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بصفتها راعيًا رئيسيًا للمؤتمر العالمي العاشر لجمعية للاستعادة البيئية بمدينة داروين الأسترالية خلال الفترة بين 26 و30 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة الطبيعية والثقافية، وتعزيز استدامتها.

وتشكّل فعاليات المؤتمر منصة للخبراء والباحثين لتبادل المعارف ونقل الخبرات، وتناول أحدث التوجهات العلمية والممارسات في مجال الحفظ البيئي، وتعزيز التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف المشتركة.

ويشكل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على جهود الهيئة وإنجازاتها في التنمية البيئية بالعلا ضمن خطة التطوير الشامل للمحافظة، التي تستهدف إحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تعزيز حضورها وشراكاتها، نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا من خلال الحفاظ على النظم البيئية ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الحياة البرية، وتهدف الهيئة إلى زيادة المساحات الخضراء بالعلا، وتوظيف أفضل الممارسات الدولية لإدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التوازن البيئي، وتطوير شراكات إستراتيجية عالمية تدعم جهودها الميدانية.

وتُعزز رؤية العلا، حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي في المحافظة، التي تُسهم في تعزيز مكانة العلا كونها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية الطبيعية عالميًا، وتنسجم في إعادة التوازن البيئي مع مبادرة “السعودية الخضراء” من خلال تخصيص 50% من مساحة العلا محميات طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافةً إلى زراعة 3 ملايين شجرة.