الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع برنامج شراكة مع المركز الوطني الفرنسي “جورج بومبيدو”

المناطق_واس

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقيع برنامج شراكة مع المركز الوطني الفرنسي “جورج بومبيدو” للفنون والثقافات، بهدف توسيع نطاق التعاون وتبادل المعارف في المجالات المتعلقة بالفنون؛ تحضيرًا لتأسيس متحف “الفن المعاصر” في العلا عام 2027.

وتعتمد اتفاقية البرنامج التنفيذي الجديد على مبادئ الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين والمتمثلة بتبادل الخبرات ونقل المهارات وبناء إستراتيجية تعاون شامل يحقق منافع متبادلة في المجالات المتعلقة بتعزيز الفنون والثقافة والعلوم والتراث والحفاظ عليها.

ويُعد توقيع برنامج الشراكة فرصة لتطوير التعاون في المجالات الثقافية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومركز بومبيدو، حيث يحدد إطار عمل للأولويات والمقترحات الجديدة وأنشطة التعاون خلال الأعوام المقبلة.

ويتيح البرنامج من خلال إستراتيجية فنية وتنظيمية محددة، بتبادل واقتناء وإعارة وعرض الأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية بين الهيئة الملكية والمركز الفرنسي، فضلاً عن الترويج للمبادرات العلمية والثقافية المختلفة التي تعتمد على مشاركة العناصر الفريدة المشتركة.

ويأتي برنامج الشراكة الجديد مكملًا للاتفاقية التي وُقِّعت بين الهيئة الملكية و”جورج بومبيدو” في شهر مارس الماضي بهدف تطوير متحف “الفن المعاصر” في العلا على مراحل تمتد لعدة سنوات حتى افتتاحه عام 2027، وحققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا في مخططها لإنشاء المتحف الجديد، بما في ذلك تعيين لينا غوتمة المهندسة المعمارية المكلفة بتصميم الوجهة الثقافية الجديدة في العلا.

ويُرسي متحف الفن المعاصر معايير جديدة في مجال التصميم المستدام، ويؤكد دور الفن المعماري في التطوير الحضري وإعادة التأهيل البيئي. كما يوفر فرص لأنشطة اجتماعيّة تفاعلية من خلال سلسلة من ورش العمل والبرامج التعليمية وغيرها.

وسيشكل المتحف مركزًا للتعبير الفني ومنصة للمواهب للتواصل والتفاعل العالمي وتقدم معارض المتحف برنامج من التشكيلات الدائمة والمعارض المتجددة ومجموعة من أعمال عدد من الفنانين السعوديين منهم:دانا عورتاني، ومهند شونو، ومها ملوح، إضافة إلى العراقي ضياء العزاوي، وإيتيل عدنان من لبنان، وقادر عطية من الجزائر، وسامية حلبي من فلسطين، وحسن شريف من الإمارات.