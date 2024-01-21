الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع شراكة مع فريق البولو الإرجنتيني “لا دولفينا”

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وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا , شراكة إستراتيجية مع فريق البولو الإرجنتيني، (لا دولفينا)؛ بهدف تمكين وتعزيز مكانة العلا لتكون الوجهة الأولى لبولو الصحراء وغيرها من الرياضات التراثية وفعاليات الفروسية.

وجرى توقيع الشراكة على هامش بطولة “ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء”، وتتضمن توفير الأسس التقنية لنجاح البطولة السنوية فضلاً عن تقديم فعاليات جديدة في المستقبل.

كما تنص الشراكة على تأسيس أكاديمية للبولو في العلا، إضافة إلى التخطيط لبرامج تدريبية وتنفيذها موجهة لأفراد المجتمع والزوار والمهتمين بتعلم الرياضة من السعوديين بإشراف أفضل المدربين واللاعبين العالميين، كما سيوفر الفريق خيولاً للمشاركة في بطولات البولو في العلا.

ويضم الفريق أدولفو كامبياسو إلى جانب عدد من اللاعبين البارزين، الذين سيوظفون معرفتهم وخبرتهم العميقة في توسيع نطاق رياضة البولو في العلا.

وتستقطب الشراكة اهتمام المجتمع الرياضي ومجتمع البولو العالمي، وعشاق الفروسية، إذ تشكّل مرحلةً جديدة في نمو رياضة الفروسية بشكل عام، والبولو بشكل خاص، وترسخ دور العلا كوجهة شتوية رائدة لبطولات الفروسية من خلال توظيف التقنيات المتقدمة واستقطاب اللاعبين والفرق ومحبي البولو إلى العلا.

كما تنعكس الشراكة إيجابًا على الرياضات التراثية إلى جانب رياضات الفروسية في العلا، حيث تعزز التقاليد والإرث الثقافي المرتبط بالخيول في المملكة، وتتيح توسيع مجال السياحة إلى أسواق جديدة من جمهور عالمي شغوف بهذه الرياضة، فيما تسهم في إيجاد مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي بما يعزز المشاركة الفعالة في تحقيق التطوير الشامل للعلا.