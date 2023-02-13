الهيئة الملكية لمحافظة العلا تُعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

المسميات الوظيفية المُتاحة

_وظيفة مدير المشاركة المجتمعية.

_وظيفة مستشاري محتوى الحياة البرية.

_وظيفة كبير أخصائي سكرتارية المجلس الاستشاري.

_وظيفة مدير عمليات المحميات الطبيعية.

_وظيفة كبير أخصائي البيئة.

_وظيفة استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي.

_وظيفة قيادة إدارة التحصيل.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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