الهيئة الملكية لمحافظة العلا و”اليونسكو” تصدران النشرة الإخبارية الأولى لبرنامج “ذاكرة العالم العربي”

المناطق_واس

أصدرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، النشرة الإخبارية الأولى المتضمنة عددًا من الموضوعات التي تستعرض جهود الهيئة في الحفاظ على التراث وإثراء الحضارات والتواصل الثقافي، وذلك ضمن برنامج “ذاكرة العالم العربي للتراث الوثائقي”.

وتضمنت النشرة الإخبارية التنوع الثقافي في العلا وتراثها وتعزيز الوعي بأهميته، كما سلطت الضوء على مجموعة متنوعة من النقوش التي تعرض تاريخ العلا الفريد، ومختلف المعاني الثقافية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحضارات، والتي تعكس الجهود لحماية المواقع التاريخية والطبيعية والثقافية للعلا، وتعزيز التفاهم المشترك حول أهمية التراث الوثائقي، الذي يعدّ مصدرًا للتعليم وللحوار بين الثقافات.

‎ وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى مشاركة إرث العلا مع العالم عبر مختلف المصادر والشراكات، لاستكشاف معالمها وبيئتها الطبيعية الثقافية، بما يعزز التزامها بمضاعفة أهمية المكانة التاريخية للمحافظة، وإبراز مكنوناتها الثقافية، وتسعى الهيئة لتحقيق أهداف “رؤية العلا” المتوائمة مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، بهدف إبراز الإرث التاريخي لمحافظة العلا.

يذكر أن مشروع “ذاكرة العالم” يأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، وذلك في إطار شراكة طويلة الأمد لتحقيق المنفعة المشتركة، وتطوير البيئة الطبيعية الثقافية، وإبراز العمق الثقافي.

كما يمكن الاطلاع على النشرة الإخبارية عبر الرابط التالي https://mailchi.mp/unesco.org/arab-memory-of-the-world-newsletter .