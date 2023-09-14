الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقيم حفلًا لأعضاء لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو

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أقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفلًا لأعضاء لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، حول معرض الرياض إكسبو 2030 الذي تسعى المملكة لاحتضانه.

وأكد مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030 المهندس عبدالعزيز الغنام، أن الرياض إكسبو 2030 يأتي ضمن مساعي المملكة لتمكين الدول كافة من إحداث تأثير على النطاق الدولي، بهدف إيجاد مستقبل مشرق لشعوب العالم، وذلك تحت شعار المعرض “معًا نستشرف المستقبل”، مبيناً أن الثلاثة عناوين الفرعية للمعرض تأتي إلى جانب الموضوع الرئيس، لتمثل رغبة المملكة بتقديم نسخة من المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية، حيث يأتي “الازدهار للجميع” ليُحقق الازدهار لمجتمع أكثر سلامًا تتاح فيه فرص العلوم والابتكار للجميع، و”العمل المناخي” لتعزيز إيجاد الحلول الإبداعية للتغير المناخي عبر توحيد الجهود الدولية، و”غد أفضل” لتسخير العلوم والابتكارات والتقنيات لتطوير أدوات جديدة للأفراد والمجتمعات”.

وأضاف المهندس الغنام: يولي الرياض إكسبو 2030 -استلهامًا من رؤية السعودية 2030- اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والتراث، حيث تزخر المملكة بالمكونات الثقافية والحضارة الأصيلة؛ بتراثٍ خالدٍ وتقاليدٍ عريقةٍ وكنوزٍ ثقافية، والتي نسعى من خلال المعرض ليتعرّف الزوار عليها ويكونوا جزءًا منها”،مضيفاً أن العاصمة على أتم الجاهزية لاحتضان هذا المحفل العالمي؛ وتقديم نسخةٍ غير مسبوقة في تاريخ تنظيم معارض إكسبو الدولية.

وجرى خلال الحفل التعرف على مستهدفات المملكة الطموحة في معرض الرياض إكسبو 2030، والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها العاصمة والتي ستكون في حلتها الكاملة بحول عام 2030م.

وتم استعراض آلية تشغيل موقع معرض الرياض إكسبو 2030، الذي سيتم عبر الطاقة النظيفة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير معايير عالية لكفاءات الموارد وإستراتيجيات مفصلة لتعزيز التنوع البيولوجي والقضاء على هدر الطعام وضمان إدارة النفايات الخضراء وإعادة تدويرها.

الجدير بالذكر أن الحفل يأتي على هامش استضافة المملكة لاجتماع “لجنة التراث العالمي” في الرياض في دورتها الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، بصفتها الرئيس الحالي للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو ما بين 10 – 25 سبتمبر الجاري.