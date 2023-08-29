الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تكرّم 19 شريكًا في مبادرة “درب مكة”

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كرّمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مساء اليوم 19 شريكًا من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال الحفل الختامي المُقام في حي حراء الثقافي؛ تثمينًا من الهيئة الملكية للدور الذي أسهم به شركاؤها في القطاعين الحكومي والخاص في إنجاح فعاليات مبادرة “درب مكة”، التي احتضنها حي حراء الثقافي خلال موسم حج 1444هـ .

وتضمن الحفل الختامي تعريفًا بمبادرة درب مكة، وعرضًا لفيلم قصير ومسرحية عن المبادرة، وكلمة للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح الرشيد أكد فيها أن مُبادرة درب مكة أسهمت في إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تطويع التقنيات الحديثة، التي لاقتْ بدورها قبولاً واسعًا، يعكس مدى ارتقاء إيصال المعلومات ذات البُعد الثقافي والإسلامي بطريقة جاذبة.

وأفاد الرشيد أن فعاليات مبادرة درب مكة شهدت إقبالاً كبيرًا من الزوار، ونجحت في التعريف بتاريخ فريضة الحج، وطرقها من خلال عدد من التقنيات الحديثة، ومنها عروض الصوت والضوء على جبل حراء .

الجدير بالذكر أن الفعاليات اشتملت على قافلة مكة، ومعرض الوحي، ومعرض جبال مكة، ومعرض الحج، ومعرض الطريق إلى مكة، مع الحرص على التنوع الذي يجعلها مناسبة لمختلف أعمار الزوار.