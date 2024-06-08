الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة تقدم تجارب مثرية لعمليات النقل الترددي استعدادا لموسم الحج

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تقدم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تجارب مثرية من خلال عمليات النقل الميسرة لضيوف الرحمن بالتعاون مع الشركاء؛ منها تفعيل المسارات الترددية للحافلات التي ستسهم في نقل أكثر من 365 ألف مستفيد من المسجد الحرام وإليه خلال موسم حج هذا العام بمشيئة الله.

وأوضحت الهيئة أن معدلات الطاقة الاستيعابية المتوقعة لمحطات المسار الترددي وهي محطة باب على 200 ألف حاج والمصافي 45 ألفاً وباب الملك عبدالعزيز 120 ألفاً وبينت أن المواقف الترددية التابعة لمحطة باب علي هي مواقف ساحة منى الغربية ومظلات المحبس فيما يتبع لمحطة باب الملك عبد العزيز مواقف كدي وأجياد المصافي ومواقف طريق الأمير متعب.

ويأتي ذلك إسهاما من الهيئة في خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تسخير جميع التقنيات الحديثة في عمليات النقل ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.