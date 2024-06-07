الهيئة الملكية لمكة: قطار الحرمين السريع أحدث نقلة نوعية في تسهيل تنقل ضيوف بيت الله الحرام

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يعد قطار الحرمين السريع واحد من أهم وسائل النقل الحديثة في المملكة لنقل الركاب، حيث أحدث نقلة نوعية في تسهيل تنقل ضيوف بيت الله الحرام، مما ساعد في توفير رحلة مريحة وسلسة لأداء مناسكهم.

وفي إنفو جرافيك نشرته الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قالت فيه إن قطار الحرمين السريع يربط بين مكة والمدينة عبر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وذكرت أن المسافة ما بين مكة وجدة 78كم، بينما تبلغ المسافة ما بين جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي 17كم فقط.

وأوضحت أن قطار الحرمين السريع تصل سرعته إلى 300كم في الساعة، ويعمل بالطاقة الكهربائية، ويوفر 417 مقعدا.