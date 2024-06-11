الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تُنفِّذ مشروع “كدانة الوادي” لإنشاء 10 أبراج سكنية في مشعر منى

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نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في ذراعها التنفيذي شركة كدانة للتنمية والتطوير, مشروع “كدانة الوادي” الذي يتكون من 10 أبراج سكنية، حيث يشتمل كل برج على 5 طوابق.

ويقع المشروع في المربع 38 بمشعر منى بالقرب من منشأة الجمرات وعلى مساحة 33 ألف متر مربع، مما يجعله موقعًا إستراتيجيًا للإقامة داخل المشعر , حيث يعد مشروع “كدانة الوادي” جزء من مشاريع التطوير العمراني للمشاعر المقدسة؛ والتي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية بأبراج سكنية جديدة وتصميم معماري حديث وتحسين الخدمات لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام .

وأشارت الهيئة الملكية إلى أن “كدانة الوادي” يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم وتسهيل الحركة المحيطة بالموقع, فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 30 ألف حاج ويحتوي كل مبنى على 140 غرفة.

كما تبلغ مسطحات البناء في المشروع 165 ألف متر مربع فيما يحتوي المشروع على مصلى رئيس، وجلسات خارجية، وغرفة تحكم ومراقبة، وصالة طعام، وعيادات طبية، ومطابخ مطورة، وإدارة للنفايات لكل مبنى وتتوافر تقنيات تحسين درجات الحرارة داخل المباني وتنظيم حركة المشاه والحافلات، وتتضمن ممرات داخلية مصممة لتحقيق الكفاءة في إدارة الحشود، كما يحتوي المشروع على 20 محطة كهرباء بأكثر من 30 ميجاواط.