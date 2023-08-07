الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستطلع آراء العموم حول «إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء»

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دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء» وحددت يوم الخميس 15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس 2023م آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها، ويأتي ذلك في إطار مهام واختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.

وبينت الهيئة أن الهدف من إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء يتمثل في تضمين أفضل ممارسات الأمن السيبراني لدى الجهات التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء والشركات المصنعة لها ومقدمي الخدمات لمنتجاتها، والحد من مخاطر الأمن السيبراني المصاحبة لتبني التقنيات الناشئة، بما يسهم في حماية مصالح الجهات، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء على نحو ممنهج يساعد في حماية أصول إنترنت الأشياء لدى الجهات الوطنية وفقًا للسياسات والإجراءات التنظيمية للجهة والمتطلبات التشريعية ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة بأن الإرشادات المطروحة لمرئيات العموم ترتكز على أربع مكونات رئيسية تتمحور حول «حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية»، وتتضمن 27 مكوناً فرعياً و 80 إرشاداً تم وضعها وتطويرها من خلال مراحل شملت إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتشخيص الوضع الراهن والمتطلبات التنظيمية في مجال تقنية إنترنت الأشياء في المملكة، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.

وتحث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كافة الجهات ذات العلاقة والعموم، لإبداء الملاحظات والمرئيات حول وثيقة «إرشادات الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء» قبل نهاية يوم الخميس 15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس 2023م، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم “استطلاع” أو عبر البريد الإلكتروني:[email protected] كما يمكن الحصول على نسخة من الوثيقة وتقديم الملاحظات بشأنها من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: www.nca.gov.sa