الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق «معسكرات الأمن السيبراني»

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أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «معسكرات الأمن السيبراني» لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الأمن السيبراني، ورفع جودة الكفاءات الوطنية في المجال؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، والإسهام في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة بالمجال، ودعت الهيئة الطلاب والطالبات المستهدفين بالمعسكر إلى التسجيل فيه ابتداءً من اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ولمدة أسبوع عبر موقع الهيئة: www.nca.gov.sa.

وأوضحت الهيئة أن «معسكرات الأمن السيبراني» سيتم إقامتها في مدن الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، كما سيتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تتمثل المرحلة الأولى في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريباً عملياً مكثفاً من خلال تنفيد تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف التي تم اكتسابها خلال المرحلة الأولى.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.