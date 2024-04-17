«الهيئة» للإعلاميين: ممارسة العمل دون التسجيل والشهادة المهنية.. مخالفة

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دعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام كافة الإعلاميين، إلى ضرورة التسجيل المهني من خلال منصة إعلام، وذلك من أجل الحصول على الشهادة المهنية التي تصدرها الهيئة لممارسي العمل الإعلامي في مختلف المجالات.

وأوضحت الهيئة، أن التسجيل المهني للإعلاميين يساهم في حفظ حقوقهم وإثبات مهنتهم وتمكين قدراتهم، مؤكدة أن ممارسة العمل الإعلامي دون التسجيل والحصول على الشهادة المهنية يعد مخالفة، حيث منحت الراغبين مهلة للتسجيل تنتهي بتاريخ ٣٠ أبريل من هذا العام.

عدد من المهتمين أشاروا إلى أن هذه المبادرة من هيئة تنظيم الإعلام ستساهم في الحد من استغلال الكثيرين للقب (إعلامي)، خصوصاً مشاهير السوشيال ميديا الذين لم يمارسوا العمل الإعلامي وليس لديهم أدنى معرفة به.