الواجهات البحرية بمنطقة جازان تشهد توافد الزوّار للاستمتاع بالعيد

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شهدت الواجهات البحرية بمنطقة جازان , إقبالاً لافتاً من الأسر والشباب من داخل المنطقة وزوارها للاحتفال بعيد الفطر المبارك على المسطحات الخضراء والجلسات المنتشرة على طول الواجهات والاستمتاع بالألعاب الترفيهية والفعاليات المصاحبة لها.

واستمتع مرتادو الواجهات, بالفعاليات والبرامج المنفذة خلال عيد الفطر بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع ويسهم في دعم السياحة الداخلية وتشجعيها والعمل على نموها.

وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب والمراجيح التي جُهِّزت بالواجهات البحرية لإدخال الفرح والسرور عليهم بهذه المناسبة السعيدة.