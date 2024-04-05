الواجهة البحرية بمركز السهي.. لوحة جمالية للطبيعة الساحرة بمنطقة جازان

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تضم منطقة جازان عددًا من المرافق السياحية والوجهات والشواطئ البحرية التي تجذب الكثير من الزوار والسائحين من داخل المنطقة وخارجها.

وتعد الواجهة البحرية بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة من أفضل الوجهات ذات الجذب السياحي بالمحافظة والمميزة للزوار خاصة الأسر الراغبة في الاستمتاع بجمال الشواطئ البحرية، حيث يوفر تجربة فريدة لعشاق البحر والحياة البحرية بشكل عام، مع فرصة للتمتع بمنظر غروب الشمس الساحر في تلك الوجهة الشاطئية المميزة.

وتشهد الواجهة البحرية إقبالاً من المتنزهين وزوار المنطقة لما يتوفر بها من خدمات بلدية متكاملة تمثل عنصرًا تفاعليًا تنسجم فيه جميع المقومات البيئية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.

ويعد مشروع الواجهة البحرية بالسهي الذي أنشئ على أرض تبلغ مساحتها حوالي 154.000 متر مربع، خصص منها أكثر من 50.000 متر مربع لتنفيذ مسطحات خضراء تستوعب أكثر من 1000 نسمة، من أحدث المشاريع المنفذة بالمنطقة.

ويصنف شاطئ السهي على أنه من أهم المواقع المخصصة للسباحة والصيد بما يضفي أهمية وميزة نسبية على الواجهة البحرية، تضاف إلى ما يتوفر بها من مرافق وخدمات تشمل الساحات والمسطحات الخضراء وعربات الأغذية المتنقلة، والجلسات المخصصة للمطاعم والمحال الخاصة ببيع الشاي والقهوة والخدمات الأخرى التي توفر احتياجات مرتادي الشاطئ، إضافة لإنشاء مجمع تجاري متعدد الأنشطة ومحطة وقود تخدم زوار الواجهة.

والواجهة من الأماكن الأكثر ارتيادًا، حيث تنتشر بها جلسات العوائل و الشباب، نظرًا للطبيعة الساحرة للمياه الصافية، ونسمات الهواء البحرية وخضرة المكان، في صورة جمالية تكتمل تفاصيلها عندما يجد الأطفال متعتهم في الاستمتاع بالألعاب الترفيهية المنتشرة في تلك المواقع.