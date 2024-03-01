الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية تحصد جائزة “العلم الأخضر” العالمية كأول مدينة في المملكة

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‫ حصدت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة، على جائزة العلم الأخضر العالمية للحدائق وذلك بفضل الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية كأول مدينة في المملكة العربية السعودية تحصل على هذه الجائزة العالمية.

وتعد جائزة العلم الأخضر، جائزة دولية تستهدف توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وفقاً لمعايير أخذت في الاعتبار متطلبات تقديم الخدمة بجودة عالية لأفراد المجتمع والمواءمة مع جهود حماية وإدارة البيئة الخضراء.

ويعد هذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة من النجاحات والتميّز التي تحققها الهيئة الملكية بينبع، وتتويجاً لجهود قطاع التشغيل والصيانة بينبع في إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء, وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الصارمة التي تتطلبها جائزة العلم الأخضر.