الوحدة يستعيد نغمة انتصاراته بثلاثية في الرياض

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انتصر فريق الوحدة على ضيفه الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك في ختام مواجهات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024”.

واستطاع الوحدة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة “36” عن طريق اللاعب المغربي جواد الياميق، فيما سجل اللاعب الأسترالي كريغ غودوين الهدف الثاني عند الدقيقة “81” من زمن الشوط الثاني، في حين سجل لفريق الرياض هدفه الوحيد اللاعب هزاع الغامدي في الدقيقة “82”، قبل أن يعود الوحدة لتوسيع الفارق لصالحه بهدف ثالث عن طريق اللاعب النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة إلى النقطة “25” في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة الـ “16” بالمركز السادس عشر.